Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 20:45
23.818 -0,13%
Dow Jones 20:45
44.861 -0,14%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

New York: seduta difficile per Estee Lauder

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Estee Lauder
Ribasso scomposto per la società leader nei trattamenti anti-age, che esibisce una perdita secca del 7,20% sui valori precedenti.
Condividi
```