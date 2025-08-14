Milano 13:52
Occupazione Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre

Occupazione Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, Occupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).
