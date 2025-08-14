Milano 13:52
42.589 +0,95%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:52
9.169 +0,04%
Francoforte 13:52
24.345 +0,66%

Parigi: rosso per Kering

Migliori e peggiori
Parigi: rosso per Kering
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso, che tratta con una perdita del 2,02%.

L'andamento di Kering nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di breve periodo del colosso del lusso mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 215,6 Euro. Rischio di discesa fino a 211,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 219,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```