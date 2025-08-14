Milano 13:52
42.589 +0,95%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:52
9.169 +0,04%
Francoforte 13:52
24.345 +0,66%

Parigi: rosso per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Kering
Ribasso per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione del 2,02%.
Condividi
```