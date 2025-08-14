Milano
13:52
42.589
+0,95%
Nasdaq
13-ago
23.849
0,00%
Dow Jones
13-ago
44.922
0,00%
Londra
13:52
9.169
+0,04%
Francoforte
13:52
24.345
+0,66%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 14.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: rosso per Kering
Parigi: rosso per Kering
Migliori e peggiori
,
In breve
14 agosto 2025 - 13.00
Ribasso per la
multinazionale del lusso
, che presenta una flessione del 2,02%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: su di giri Kering
Parigi: preme sull'acceleratore Kering
Parigi: performance negativa per Kering
Parigi: balza in avanti Kering
Titoli e Indici
Kering
-1,75%
Altre notizie
Parigi: acquisti a mani basse su Kering
Parigi: andamento negativo per Kering
Parigi: rosso per Kering
Parigi: scambi in positivo per Kering
A Parigi, forte ascesa per Kering
Parigi: positiva la giornata per Kering