Pesante sul mercato di New York Amcor

(Teleborsa) - A picco la società di packaging, che presenta un pessimo -12,77%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amcor, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Amcor è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,21 USD, mentre il primo supporto è stimato a 8,397. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,02.

