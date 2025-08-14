Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:39
23.809 -0,17%
Dow Jones 18:39
44.719 -0,45%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano
Giornata brillante per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che avanza a 27.548,95 punti.
Condividi
```