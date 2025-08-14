Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Buzzi

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore del cemento
, in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi
rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di Buzzi
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 44,05 Euro. Supporto visto a quota 43,19. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 44,91.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)