Milano 11:09
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:09
9.162 -0,04%
Francoforte 11:09
24.249 +0,26%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Buzzi

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore del cemento, in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Buzzi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 44,05 Euro. Supporto visto a quota 43,19. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 44,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
