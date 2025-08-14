Sabaf, Fulvio Montipò al 12,3% dei diritti di voto. Non intende incrementare quota

Interpump Group

(Teleborsa) -, presidente esecutivo diin, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici. È quanto si legge nelle dichiarazioni di intenzioni alla CONSOB, dopo il superamento della soglia di rilevanza del 10% per quanto riguarda i diritti di voto.Si è trattato dell'ottenimento della maggiorazione di diritti di voto per n. 1.153.345 azioni Sabaf, essendosi verificate le condizioni di detenzione ininterrotta per 24 mesi dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previste dallo statuto sociale e dal regolamento per il voto maggiorato. In particolare, Montinvest, il cui socio unico è Fulvio Montipò, detiene 1.235.000 azioni Sabaf, di cui 1.153.345 hanno ottenuto la maggiorazione del diritto di voto con efficacia dal 7 agosto 2025, conseguendo così un totale di 2.388.345 diritti di voto pari alSalvo il caso di maturazione di ulteriori diritti di voto per azioni Sabaf attualmente iscritte nell'elenco del voto maggiorato, Montipò non ha quindi al momento intenzione di incrementare la propria partecipazione,