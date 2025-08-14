Sogeap, l'assemblea si riunisce il 21 agosto per piano di rilancio

(Teleborsa) - L'assemblea della Sogeap,
la società che gestisce l'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma
, si riunirà il 21 agosto, per la prima volta
dopo le dimissioni dal CdA presentate il 1° agosto scorso da Claudio Boccardo,
che era stato nominato il 6 maggio scorso in quota Centerline,
la società canadese che controlla il 79,5%.
Nel Consiglio di Amministrazione originario di Sogeap sono rimasti Carlos Criado
, in veste di amministratore delegato di Sogeap e vicepresidente di Centerline, e William O' Brien, ceo di Centerline. L'aeroporto di Parma continua a registrare perdite (mai sotto i 3 milioni annui nel post pandemia, con un bilancio negativo di oltre 5 milioni nel 2023) e sia il socio di maggioranza Centerline, sia l'Unione Parmense degli Industriali non avrebbero intenzione di sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale. Dal 4 giugno del 2024,
quando la società Centerline ha fatto il suo ingresso in Sogeap, alla carica di amministratore delegato si sono succeduti Allan Padilla Coleman, Carlos Criado, Krassimir Tanev
e di nuovo da Carlos Criado, attualmente in caric
a. Il piano quinquennale annunciato dall'aeroporto di Parma prevedeva l'allineamento della pista di 150 metri e la crescita graduale del traffico passeggeri dagli attuali 125 mila a 700 mila all'anno. In un comunicato, Centerline
sottolinea: "Stiamo collaborando con tutti gli azionisti di So.Ge.A.P.,
in stretta coordinazione con le autorità aeronautiche italiane, il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna, a una proposta per sostenere la continuità finanziaria dell'Aeroporto di Parma. Tale proposta sarà presentata per esame e discussione all'Assemblea dei Soci del 21 agosto,
come parte del nostro più ampio piano strategico e industriale per rilanciare e far crescere lo scalo".