Milano 16:20
42.598 +0,98%
Nasdaq 16:20
23.854 +0,02%
Dow Jones 16:20
44.843 -0,18%
Londra 16:20
9.161 -0,05%
Francoforte 16:20
24.353 +0,69%

Sogeap, l'assemblea si riunisce il 21 agosto per piano di rilancio

Economia, Trasporti
Sogeap, l'assemblea si riunisce il 21 agosto per piano di rilancio
(Teleborsa) - L'assemblea della Sogeap, la società che gestisce l'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, si riunirà il 21 agosto, per la prima volta dopo le dimissioni dal CdA presentate il 1° agosto scorso da Claudio Boccardo, che era stato nominato il 6 maggio scorso in quota Centerline, la società canadese che controlla il 79,5%.

Nel Consiglio di Amministrazione originario di Sogeap sono rimasti Carlos Criado, in veste di amministratore delegato di Sogeap e vicepresidente di Centerline, e William O' Brien, ceo di Centerline. L'aeroporto di Parma continua a registrare perdite (mai sotto i 3 milioni annui nel post pandemia, con un bilancio negativo di oltre 5 milioni nel 2023) e sia il socio di maggioranza Centerline, sia l'Unione Parmense degli Industriali non avrebbero intenzione di sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale. Dal 4 giugno del 2024, quando la società Centerline ha fatto il suo ingresso in Sogeap, alla carica di amministratore delegato si sono succeduti Allan Padilla Coleman, Carlos Criado, Krassimir Tanev e di nuovo da Carlos Criado, attualmente in carica. Il piano quinquennale annunciato dall'aeroporto di Parma prevedeva l'allineamento della pista di 150 metri e la crescita graduale del traffico passeggeri dagli attuali 125 mila a 700 mila all'anno.

In un comunicato, Centerline sottolinea: "Stiamo collaborando con tutti gli azionisti di So.Ge.A.P., in stretta coordinazione con le autorità aeronautiche italiane, il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna, a una proposta per sostenere la continuità finanziaria dell'Aeroporto di Parma. Tale proposta sarà presentata per esame e discussione all'Assemblea dei Soci del 21 agosto, come parte del nostro più ampio piano strategico e industriale per rilanciare e far crescere lo scalo".
Condividi
```