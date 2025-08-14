Milano 16:21
42.596 +0,97%
Nasdaq 16:21
23.853 +0,02%
Dow Jones 16:21
44.819 -0,23%
Londra 16:21
9.160 -0,06%
Francoforte 16:21
24.351 +0,68%

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 8 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 8 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 8 agosto su base settimanale (WoW) 224K unità, in calo rispetto al precedente 227K unità (la previsione era 225K unità).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```