Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:54
9.185 +0,09%
24.491 +0,47%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Modesta la performance per il cross americano contro Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 147,773.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 148,158. Supporto a 147,345. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 148,971.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```