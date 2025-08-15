Appuntamenti macroeconomici del 15 agosto 2025

(Teleborsa) - Venerdì 15/08/2025
01:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0%)
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)
04:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 6%; preced. 6,8%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,8%)
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,7%; preced. -0,1%)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso -1,2 punti; preced. 5,5 punti)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,9 punti; preced. 61,7 punti)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. -0,4%)