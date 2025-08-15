Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:54
9.185 +0,09%
24.491 +0,47%

Appuntamenti macroeconomici del 15 agosto 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 15 agosto 2025
(Teleborsa) -
Venerdì 15/08/2025
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 6%; preced. 6,8%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,8%)
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,7%; preced. -0,1%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso -1,2 punti; preced. 5,5 punti)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,9 punti; preced. 61,7 punti)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. -0,4%)


