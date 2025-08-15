Milano 14-ago
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,62%

Ibex 35 esordisce a 15.301 Euro

In breve, Finanza
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,62%, dopo aver aperto a 15.301 Euro.
