Milano
14-ago
42.654
0,00%
Nasdaq
14-ago
23.832
0,00%
Dow Jones
14-ago
44.911
-0,02%
Londra
9:54
9.185
+0,09%
Francoforte
9:53
24.491
+0,47%
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 10.10
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,62%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,62%
Ibex 35 esordisce a 15.301 Euro
In breve
,
Finanza
15 agosto 2025 - 09.18
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,62%, dopo aver aperto a 15.301 Euro.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(1266)
·
Madrid
(46)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,56%
Altre notizie
