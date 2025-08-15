Milano
14-ago
42.654
0,00%
Nasdaq
22:00
23.712
-0,51%
Dow Jones
22:00
44.946
+0,08%
Londra
17:35
9.139
-0,42%
Francoforte
17:35
24.359
-0,07%
15 Agosto 2025
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,51%
Il Nasdaq-100 termina a 23.712,07 punti
In breve
,
Finanza
15 agosto 2025 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,51%, con chiusura a 23.712,07 punti.
