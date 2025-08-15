Milano 14-ago
Chiusura della Borsa di Milano

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Milano
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 15 agosto, il mercato di Milano è chiuso per il Ferragosto.
