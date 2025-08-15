Milano
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 14.13
Chiusura della Borsa di Milano
Calendar
,
Finanza
15 agosto 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 15 agosto, il mercato di Milano è chiuso per il Ferragosto.
