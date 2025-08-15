Milano
14-ago
42.654
0,00%
Nasdaq
14-ago
23.832
0,00%
Dow Jones
14-ago
44.911
-0,02%
Londra
13:57
9.175
-0,03%
Francoforte
13:56
24.407
+0,12%
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 14.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cina, Tasso disoccupazione in luglio
Cina, Tasso disoccupazione in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 agosto 2025 - 12.35
Cina,
Tasso disoccupazione in luglio pari a +5,2%
, in aumento rispetto al precedente +5% (la previsione era +5,1%).
(Foto: Jason Lam)
Condividi
Leggi anche
Germania, Tasso disoccupazione in luglio
Tasso disoccupazione USA in luglio
Eurozona, tasso disoccupazione fermo al 6,2% e sotto stime
Italia, Tasso disoccupazione in giugno
Altre notizie
Giappone, Tasso disoccupazione in giugno
Germania, tasso disoccupazione fermo al 6,3%
Francia, tasso disoccupazione 2° trimestre stabile al 7,5%
Unione Europea, Tasso disoccupazione in giugno
Regno Unito, Tasso disoccupazione in maggio
Spagna, tasso di disoccupazione in calo al 10,3%