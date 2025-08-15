Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 13:57
9.175 -0,03%
Francoforte 13:56
24.407 +0,12%

Cina, Tasso disoccupazione in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Cina, Tasso disoccupazione in luglio
Cina, Tasso disoccupazione in luglio pari a +5,2%, in aumento rispetto al precedente +5% (la previsione era +5,1%).

(Foto: Jason Lam)
Condividi
```