Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 17:40
23.687 -0,61%
Dow Jones 17:40
44.990 +0,18%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

Fiducia consumatori Università Michigan USA in agosto

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto pari a 58,6 punti, in calo rispetto al precedente 61,7 punti (la previsione era 61,9 punti).
