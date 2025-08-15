Londra: calo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, in flessione del 2,50% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,96 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,62. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,31.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)