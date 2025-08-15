Milano 14-ago
Londra: calo per Rolls-Royce Holdings

Londra: calo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, in flessione del 2,50% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,96 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,62. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
