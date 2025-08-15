New York: seduta difficile per Applied Materials

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,93%.
La tendenza ad una settimana di Applied Materials
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del produttore di chip
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 166,4 USD. Supporto stimato a 161,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 170,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)