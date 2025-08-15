Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 13:59
9.174 -0,04%
Francoforte 13:58
24.406 +0,12%

Parigi: scambi al rialzo per Pernod Ricard
Seduta vivace oggi per il colosso degli alcolici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.
