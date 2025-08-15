Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 13:59
9.174 -0,04%
Francoforte 13:58
24.406 +0,12%

PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre
Giappone, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,1%).
Condividi
```