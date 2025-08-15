Trade Desk, prevale lo scenario rialzista a New York

società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie

Nasdaq 100

Trade Desk

Trade Desk

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,98%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51,15 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,74. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 49,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)