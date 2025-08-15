Milano 14-ago
Trade Desk, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Effervescente la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,98%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51,15 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,74. Il peggioramento di Trade Desk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 49,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
