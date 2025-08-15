Milano
14-ago
42.654
0,00%
Nasdaq
17:43
23.665
-0,70%
Dow Jones
17:43
44.967
+0,12%
Londra
17:35
9.139
-0,42%
Francoforte
17:35
24.359
-0,07%
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 17.59
Home Page
/
Notizie
/ USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 agosto 2025 - 16.15
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in agosto pari a 58,6 punti
, in calo rispetto al precedente 61,7 punti (la previsione era 61,9 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
