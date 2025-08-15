Milano 14-ago
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto pari a 58,6 punti, in calo rispetto al precedente 61,7 punti (la previsione era 61,9 punti).

