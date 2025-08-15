Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 19:28
23.718 -0,48%
Dow Jones 19:28
45.041 +0,29%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

Vendite industria USA (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite industria USA (MoM) in giugno
USA, Vendite industria in giugno su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente -0,4%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```