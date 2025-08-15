Milano
14-ago
42.654
0,00%
Nasdaq
19:28
23.718
-0,48%
Dow Jones
19:28
45.041
+0,29%
Londra
17:35
9.139
-0,42%
Francoforte
17:35
24.359
-0,07%
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 19.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vendite industria USA (MoM) in giugno
Vendite industria USA (MoM) in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 agosto 2025 - 18.30
USA,
Vendite industria in giugno su base mensile (MoM) +0,5%
, in aumento rispetto al precedente -0,4%.
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
USA, Ordini industria (MoM) in giugno
Scorte industria USA (MoM) in giugno
USA, Vendite industria (MoM) in maggio
USA, Vendite dettaglio (MoM) in giugno
Argomenti trattati
USA
(308)
Altre notizie
Ordini industria Germania (MoM) in giugno
Scorte industria USA (MoM) in maggio
Vendite dettaglio Spagna (MoM) in giugno
Germania, Vendite dettaglio (MoM) in giugno
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in giugno
Italia, Vendite dettaglio (MoM) in giugno