Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un +0,16%.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3582, mentre il primo supporto è stimato a 1,3541. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3623.


