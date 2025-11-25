Milano 11:25
Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un modesto +0,07%.

Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3122. Supporto a 1,3086. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3158.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
