Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un modesto +0,07%.
Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3122. Supporto a 1,3086. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3158.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)