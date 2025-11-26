Milano 9:56
42.748 +0,11%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:56
9.629 +0,21%
23.520 +0,24%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il CABLE, che conclude in progresso dello 0,43%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3194. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3112. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,3276.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```