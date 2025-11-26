Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il CABLE, che conclude in progresso dello 0,43%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3194. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3112. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,3276.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)