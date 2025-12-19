Milano 18-dic
Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un +0,04%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,3412. Primo supporto a 1,3361. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,3341.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
