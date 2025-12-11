Analisi Tecnica: GBP/USD del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il CABLE, che conclude in progresso dello 0,62%.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3408, mentre il primo supporto è stimato a 1,3326. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,349.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)