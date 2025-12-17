Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Sessione moderatamente positiva quella del 16 dicembre, per il CABLE, che termina gli scambi in salita a 1,3422.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3439, mentre il primo supporto è stimato a 1,3388. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,349.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)