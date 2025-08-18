Milano 9:36
Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 146,902 con area di resistenza individuata a quota 147,64. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 146,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
