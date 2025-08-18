Milano 9:37
42.626 -0,06%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:37
9.141 +0,02%
24.264 -0,39%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.696,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,83%, dopo aver esordito a 3.696,77.
