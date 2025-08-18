Milano
17:35
42.642
-0,03%
Nasdaq
21:37
23.714
+0,01%
Dow Jones
21:37
44.913
-0,07%
Londra
17:35
9.158
+0,21%
Francoforte
17:35
24.315
-0,18%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 21.54
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,50%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,50%
Il CAC40 termina a 7.884,05 punti
In breve
,
Finanza
18 agosto 2025 - 17.43
Parigi porta a casa un calo dello 0,50%, con chiusura a 7.884,05 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(77)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,50%
