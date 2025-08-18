Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:37
23.714 +0,01%
Dow Jones 21:37
44.913 -0,07%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,50%

Il CAC40 termina a 7.884,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,50%
Parigi porta a casa un calo dello 0,50%, con chiusura a 7.884,05 punti.
Condividi
```