Milano 9:37
42.626 -0,06%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:37
9.141 +0,02%
24.264 -0,39%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,03%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 15.272,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,03%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,03%, dopo aver iniziato a 15.272,8 Euro.
Condividi
```