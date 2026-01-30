Milano 29-gen
45.076 -0,14%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 +0,17%
Francoforte 29-gen
24.309 -2,07%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Tokyo (-0,29%)

Il Nikkei 225 passa di mano in avvio a 53.223,43 punti

In breve, Finanza
Debole il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,29%, dopo aver iniziato a 53.223,43 punti.
