Euronext Derivatives Milan, Market Securities nuovo aderente

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire dal 20 agosto 2025, è disposto l'avvio dell'dell'operatoreSi tratta della controllata francese di Market Securities,fondata nel 2008. Partendo dal core business nei derivati azionari, il gruppo si è evoluto in un intermediario finanziario leader con una solida infrastruttura di trading su azioni, reddito fisso, materie prime e cambi, inclusi derivati e prodotti strutturati. I suoi team operano da otto centri finanziari chiave in Europa, Nord America e Asia: Londra, New York, Parigi, Madrid, Monaco, Dubai, Hong Kong e Ginevra.