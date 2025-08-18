Milano 17:35
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts

Perde terreno l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 509,52 punti, ritracciando dello 0,94%.
