Eurozona, surplus commercio estero giugno frena a 7 miliardi

(Teleborsa) -, registrando undi euro, rispetto all'avanzo di 16,5 miliardi di maggio. Il dato si confronta con idagli analisti.Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che lesono state pari a 237,2 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% su anno, mentre lenello stesso periodo sono salite del 6,8% a 230,2 miliardi di euro.della moneta unica si è attestato a, in aumento dell'1,7% rispetto a giugno 2024.Per l'interasi è registrato undi euro. Le esportazioni sono rimaste stabili, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 6,4% rispetto all'anno prima.