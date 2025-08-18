Eurozona, surplus commercio estero giugno frena a 7 miliardi

(Teleborsa) - Frena il surplus della bilancia commerciale dell'Eurozona nel mese di giugno
, registrando un attivo di soli 7 miliardi
di euro, rispetto all'avanzo di 16,5 miliardi di maggio. Il dato si confronta con i 18,1 miliardi attesi
dagli analisti.
Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni
sono state pari a 237,2 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% su anno, mentre le importazioni
nello stesso periodo sono salite del 6,8% a 230,2 miliardi di euro.L'interscambio commerciale all'interno dell'area
della moneta unica si è attestato a 214,9 miliardi di euro
, in aumento dell'1,7% rispetto a giugno 2024.
Per l'intera Unione Europea
si è registrato un avanzo di 8 miliardi
di euro. Le esportazioni sono rimaste stabili, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 6,4% rispetto all'anno prima.