Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:42
23.704 -0,03%
Dow Jones 21:42
44.906 -0,09%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Francoforte: andamento sostenuto per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Nordex
(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex, che lievita del 3,53%.

Lo scenario su base settimanale di Nordex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Nordex. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,55 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 21,97. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```