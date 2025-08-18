Francoforte: andamento sostenuto per Nordex

Nordex

Nordex

Germany MDAX

Nordex

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 3,53%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,55 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 21,97. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)