Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:43
23.706 -0,02%
Dow Jones 21:43
44.913 -0,07%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Stroeer
(Teleborsa) - Sottotono Stroeer, che passa di mano con un calo del 2,10%.

La tendenza ad una settimana di Stroeer è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Stroeer mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41,62 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42,82. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41,18.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
