Francoforte: scambi in positivo per Stroeer

(Teleborsa) - Seduta positiva per Stroeer
, che avanza bene dell'1,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stroeer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Stroeer
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37 Euro e primo supporto individuato a 36,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)