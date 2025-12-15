Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:07
25.155 -0,17%
Dow Jones 20:07
48.391 -0,14%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Francoforte: scambi in positivo per Stroeer

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Stroeer
(Teleborsa) - Seduta positiva per Stroeer, che avanza bene dell'1,94%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stroeer, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Stroeer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37 Euro e primo supporto individuato a 36,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```