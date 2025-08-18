Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:44
23.708 -0,02%
Dow Jones 21:44
44.912 -0,08%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hellofresh, in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hellofresh, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,931 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,203. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,779.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
