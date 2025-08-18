HERA, nel 2024 oltre 3,2 miliardi a stakeholder e 655 milioni di investimenti sostenibili

(Teleborsa) -ha raggiunto 857 milioni di euro, ovvero ilcomplessivo riportato nel bilancio consolidato, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente, a conferma dell’impegno nel coniugare crescita aziendale e benefici ambientali e sociali.Tali risultati, misurati e certificati nel nuovo report CSV (Creating Shared Value) introdotto nel 2016 e inserito come purpose nello statuto aziendale dal 2021, esprimono il valore condiviso come quota del margine operativo lordo (MOL) generata da attività capaci di contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu, creando benefici diretti per le comunità e i territori in cui opera.L’approccio CSV è pienamente integrato nel piano industriale, nelle scelte di investimento e nella rendicontazione di sostenibilità. Le tre direttrici di impatto attorno a cui ruota il framework CSV – neutralità carbonica, rigenerazione delle risorse, resilienza e innovazione –realizzati dal Gruppo nel 2024,di euro, su un totale di 860 milioni.Alla base del modello c’è l’idea che la competitività d’impresa passi dalla prosperità dei territori serviti.di valore economicotra commesse ai fornitori, stipendi ai lavoratori, dividendi agli azionisti; tributi agli enti pubblici, sponsorizzazioni e donazioni. Di questi,dove il Gruppo Hera storicamente opera e 1,2 miliardi sono state commesse a fornitori locali, tra cui 96 milioni di euro alle cooperative sociali, supportando l’inserimento lavorativo di circa 1.000 persone svantaggiate. Ilprevede chesiano redistribuiti complessivamente sui territori, una media superiore ai 2,2 miliardi l’anno.Il primo dei tre assi strategici è la. L’obiettivo del Gruppo Hera è il Net Zero al 2050, con una tappa intermedia al 2030 (-37% rispetto al 2019). Nel 2024 le, mentre i consumi energetici interni si sono ridotti dell’8% rispetto al 2013.La seconda direttrice è la. Il Gruppo Hera - primo operatore in Italia nel trattamento dei rifiuti, nel riciclo della plastica e nella bonifica dei suoli - hanella gestione dei rifiuti urbani, raggiungendoe ha l’obiettivo di arrivare al 64% nel 2028, non lontano dal target del 65% fissato dall’UE per il 2035.Il terzo pilastro riguarda laper affrontare le sfide future, prima fra tutte il cambiamento climatico. Nel solo 2024, il Gruppo hain progetti per ladel ciclo idrico, delle reti elettriche e gas e degli impianti.