HERA, nel 2024 oltre 3,2 miliardi a stakeholder e 655 milioni di investimenti sostenibili

(Teleborsa) - Il "valore condiviso" generato dal Gruppo HERA nel 2024
ha raggiunto 857 milioni di euro, ovvero il 54% del MOL
complessivo riportato nel bilancio consolidato, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente, a conferma dell’impegno nel coniugare crescita aziendale e benefici ambientali e sociali.
Tali risultati, misurati e certificati nel nuovo report CSV (Creating Shared Value) introdotto nel 2016 e inserito come purpose nello statuto aziendale dal 2021, esprimono il valore condiviso come quota del margine operativo lordo (MOL) generata da attività capaci di contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu, creando benefici diretti per le comunità e i territori in cui opera.
L’approccio CSV è pienamente integrato nel piano industriale, nelle scelte di investimento e nella rendicontazione di sostenibilità. Le tre direttrici di impatto attorno a cui ruota il framework CSV – neutralità carbonica, rigenerazione delle risorse, resilienza e innovazione – guidano anche il 76% degli investimenti
realizzati dal Gruppo nel 2024, per un valore di 655 milioni
di euro, su un totale di 860 milioni.
Alla base del modello c’è l’idea che la competitività d’impresa passi dalla prosperità dei territori serviti. Nel 2024 il Gruppo Hera ha distribuito 3,2 miliardi di euro
di valore economico agli stakeholder
tra commesse ai fornitori, stipendi ai lavoratori, dividendi agli azionisti; tributi agli enti pubblici, sponsorizzazioni e donazioni. Di questi, il 66% (2,1 miliardi) è stato restituito ai territori
dove il Gruppo Hera storicamente opera e 1,2 miliardi sono state commesse a fornitori locali, tra cui 96 milioni di euro alle cooperative sociali, supportando l’inserimento lavorativo di circa 1.000 persone svantaggiate. Il piano industriale
prevede che nel quinquennio 2024-2028
siano redistribuiti complessivamente sui territori 10,8 miliardi di euro
, una media superiore ai 2,2 miliardi l’anno.
Il primo dei tre assi strategici è la neutralità carbonica
. L’obiettivo del Gruppo Hera è il Net Zero al 2050, con una tappa intermedia al 2030 (-37% rispetto al 2019). Nel 2024 le emissioni di gas serra sono già calate del 14%
, mentre i consumi energetici interni si sono ridotti dell’8% rispetto al 2013.
La seconda direttrice è la rigenerazione delle risorse
. Il Gruppo Hera - primo operatore in Italia nel trattamento dei rifiuti, nel riciclo della plastica e nella bonifica dei suoli - ha già superato gli obiettivi Ue al 2030
nella gestione dei rifiuti urbani, raggiungendo nel 2024 un tasso di riciclo del 61%
e ha l’obiettivo di arrivare al 64% nel 2028, non lontano dal target del 65% fissato dall’UE per il 2035.
Il terzo pilastro riguarda la resilienza dei servizi essenziali
per affrontare le sfide future, prima fra tutte il cambiamento climatico. Nel solo 2024, il Gruppo ha investito 359 milioni di euro
in progetti per la messa in sicurezza
del ciclo idrico, delle reti elettriche e gas e degli impianti.