Ifo, aspettative di inflazione restano elevate nel breve e lungo periodo

(Teleborsa) -. Secondo l', un report trimestrale condotto dall', gli economisti di tutto il mondo prevedono un', in linea con le aspettative del trimestre precedente.Il sondaggio, condotto fra il 17 giugno ed il 1° luglio su un campione di 1.340 economisti in 121 Paesi, segnala anche l'attesa di un tasso di inflazione medio globale, a conferma che le aspettative a lungo termine sono stagnanti su un livello relativamente elevato. Per quanto concerne la, le aspettative sono"Le aspettative di inflazione si sono stabilizzate su un livello elevato, sia nel breve termine che negli anni a venire", afferma Philipp Heil, ricercatore dell'Ifo, che aggiunge "secondo gli esperti, gli attualie isulle importazioni sono il".: mentre le aspettative per l, pari all'1,8% per il 2025, sono addirittura inferiori all'obiettivo di inflazione del 2% fissato dalla BCE, risultano più elevate quelle per. Negli, gli economisti prevedono un aumento dell'inflazione dal 3,1% di quest'anno al 3,7% del prossimo anno. La spiegazione per questo andamento risiede nei dazi imposti dal governo statunitense sulle importazioni. I tassi di inflazione più elevati sono previsti in, in alcuni casi superiori al 20%.