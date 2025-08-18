OVS, buyback da oltre 320 mila euro

(Teleborsa) - OVS
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver acquistato
, tra l’11 e il 15 agosto 2025, complessivamente 87.239 azioni ordinarie
(pari allo 0,034% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,7059 euro, per un controvalore
pari a 323.301,66 euro
.
Al 15agosto, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.904.959 azioni proprie pari al 4,276% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, OVS
allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 3,836 euro.
.