Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:52
23.711 -0,01%
Dow Jones 21:52
44.926 -0,05%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

OVS, buyback da oltre 320 mila euro

Azioni proprie, Finanza
OVS, buyback da oltre 320 mila euro
(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver acquistato, tra l’11 e il 15 agosto 2025, complessivamente 87.239 azioni ordinarie (pari allo 0,034% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,7059 euro, per un controvalore pari a 323.301,66 euro.

Al 15agosto, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.904.959 azioni proprie pari al 4,276% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, OVS allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 3,836 euro.
.



Condividi
```