OVS, buyback da oltre 320 mila euro

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver, tra l’11 e il 15 agosto 2025, complessivamente(pari allo 0,034% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,7059 euro, per unpari aAl 15agosto, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.904.959 azioni proprie pari al 4,276% del capitale sociale.In Borsa, oggi,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 3,836 euro.