Parigi: movimento negativo per Alstom

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo industriale francese
, che sta segnando un calo del 2,75%.
Lo scenario su base settimanale di Alstom
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, la big delle infrastrutture
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)