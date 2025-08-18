Parigi: movimento negativo per Alstom

Gruppo industriale francese

Alstom

CAC40

big delle infrastrutture

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,75%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)