Parigi: movimento negativo per Alstom

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo industriale francese, che sta segnando un calo del 2,75%.

Lo scenario su base settimanale di Alstom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, la big delle infrastrutture è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
