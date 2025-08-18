Piazza Affari: andamento sostenuto per Maire

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Maire
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,96%, rispetto a +0,62% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dall'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 12,6 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 12,32. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 12,16, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)