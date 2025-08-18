Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:53
23.707 -0,02%
Dow Jones 21:53
44.919 -0,06%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Maire

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Maire mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,96%, rispetto a +0,62% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dall'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 12,6 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 12,32. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 12,16, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
