Piazza Affari: in acquisto Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

FTSE Italia Mid Cap

Maire

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il, che tratta in rialzo del 4,23%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,48 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,92. L'equilibrata forza rialzista dell'è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,04.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)