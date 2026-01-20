Milano 13:20
44.516 -1,50%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:20
10.084 -1,09%
Francoforte 13:20
24.558 -1,61%

Piazza Affari: calo per Maire

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Maire
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che tratta con una perdita del 2,47%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Maire mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,37%, rispetto a -1,14% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Tecnicamente, l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```