Piazza Affari: calo per Maire

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che tratta con una perdita del 2,47%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Maire
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,37%, rispetto a -1,14% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente, l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,9.
