MAIRE, buyback per oltre 8,97 milioni di euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE
ha reso noto di aver acquistato
, tra il 23 e il 29 gennaio 2026 inclusi, complessivamente 618.388 azioni proprie
(corrispondenti allo 0,188% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 14,510 euro, per un controvalore
pari a 8.972.664,66 euro
.
In seguito agli acquisti effettuati, al 29 gennaio MAIRE detiene 5.311.977 azioni proprie.
A Piazza Affari, oggi, modesto guadagno per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che avanza di poco a +0,41%.