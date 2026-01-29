Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:40
25.763 -1,00%
Dow Jones 19:40
48.944 -0,15%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

MAIRE, buyback per oltre 8,97 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
MAIRE, buyback per oltre 8,97 milioni di euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE ha reso noto di aver acquistato, tra il 23 e il 29 gennaio 2026 inclusi, complessivamente 618.388 azioni proprie (corrispondenti allo 0,188% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 14,510 euro, per un controvalore pari a 8.972.664,66 euro.

In seguito agli acquisti effettuati, al 29 gennaio MAIRE detiene 5.311.977 azioni proprie.

A Piazza Affari, oggi, modesto guadagno per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che avanza di poco a +0,41%.



Condividi
```